Équipe de France : Mbappé surclasse Deschamps et Henry !

Thomas Bourseau

Une année civile. Voilà la durée d’invincibilité de Kylian Mbappé en tant que capitaine de l’équipe de France. La déroute lyonnaise de samedi dernier face à l’Allemagne a mis un terme à une excellente série de succès de Mbappé en tant que capitaine. L’attaquant star des Bleus a fait beaucoup mieux que deux légendes du football français, à savoir Didier Deschamps et Thierry Henry. Explications.

Kylian Mbappé est officiellement devenu capitaine de l’équipe de France le 24 mars 2023 à l’occasion de la réception des Pays-Bas pour les éliminatoires de l’Euro. Une première qui a été un grand succès puisque la nouvelle ère des Bleus sous le capitanat de Mbappé a commencé par une large victoire sur les Oranje (4-0). Et il aura fallu attendre une année entière afin de témoigner du premier échec de Mbappé avec le brassard de capitaine au bras. En effet, samedi dernier, pour le premier choc de l’année civile face à l’Allemagne à Lyon, les Bleus emmenés par un bien timide Kylian Mbappé se sont inclinés contre une Mannschaft enthousiasmante (2-0). Une défaite en un an de capitanat pour le champion du monde 2018, puisqu’il n’avait pas prit part au revers face à l’Allemagne à Dortmund le 12 septembre dernier (2-1). Et Kylian Mbappé a fait bien mieux que son sélectionneur.

Deschamps vaincu au bout de cinq mois

En effet, de 1996 à 2000, soit le moment de sa retraite internationale, Didier Deschamps arborait fièrement le brassard de capitaine de l’équipe de France et a emmené les Bleus d’Aimé Jacquet et de Roger Lemerre sur le toit du monde et de l’Europe en 1998 et 2000. Pour sa première en tant que capitaine, il faut remonter au 1er juin 1996, match amical remporté face à l’Allemagne en préparation à l’Euro de cette même année (1-0). Blessé au mollet pour la demi-finale face à la République Tchèque (0-0 puis défaite aux tirs au but 6-5), Didier Deschamps a donc reporté sa première défaite de capitaine de l’équipe de France au 9 novembre 1996 face au Danemark (1-0), cinq mois après sa nomination. Kylian Mbappé a donc doublé cette période d’invincibilité.

PSG : Le Real Madrid prépare un autre coup à la Mbappé ? https://t.co/uqvIQkCynM pic.twitter.com/Brj9aS7U1n — le10sport (@le10sport) March 25, 2024

Henry défait dès sa première avec le brassard au bras

Meilleur buteur de l’histoire de l’équipe avant le 4 décembre 2022 et le 52ème but en sélection d’Olivier Giroud face à la Pologne en 1/8ème de finale de Coupe du monde (3-1), Thierry Henry est considéré comme une légende du football français. De par son style de jeu et sa précocité, Kylian Mbappé a souvent été comparé à l’icône d’Arsenal dans sa jeunesse. Néanmoins, Mbappé a totalement surclassé Henry sur la longévité de son invincibilité à partir du moment où il est devenu capitaine de l’équipe de France. Le 6 février 2008, face à l’Espagne, Thierry Henry était pour la première fois de sa carrière le patron des Bleus avec le brassard au bras. Mais dès sa première dans son nouveau statut, Henry a échoué avec les siens en s’inclinant sur le score d’un but à zéro.

L’exception Lloris

Hugo Lloris avait pour la première fois de sa carrière été nommé capitaine par Laurent Blanc le 17 novembre 2010 à Wembley face à l’Angleterre. Sur le sol londonien, l’équipe de France avait vaincu les Anglais sur le score de 2 buts à 1. Mais c’est seulement un an et demi plus tard que Lloris est officiellement devenu le capitaine des Bleus le 11 juin 2012 et le match d’ouverture tricolore de l’Euro face aux Anglais, une nouvelle fois (1-1). Après une victoire contre l’Ukraine (2-0), l’EDF de Blanc a perdu face à la Suède le 19 juin (2-0), signant ainsi le premier échec de Lloris avec le brassard.