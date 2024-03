Deschamps va régaler un joueur de l’OM

Arnaud De Kanel

Trois jours après la défaite contre l'Allemagne à Lyon (0-2), l'équipe de France fait escale à Marseille à partir de ce lundi. Les Bleus disputeront leur dernier match amical avant l'Euro mardi face au Chili dans l'antre de l'OM, le Vélodrome. DIdier Deschamps devrait procéder à plusieurs changements dans sa composition d'équipe, faisant ainsi plaisir à Jonathan Clauss, pressenti pour débuter devant son public.

L'équipe de France aura à cœur de se racheter mardi soir face au Chili, trois jours après avoir été sèchement battue par l'Allemagne. Kylian Mbappé et sa bande continuent leur tournée en dehors du Stade de France, JO obligent, et s'arrêtent cette fois-ci à Marseille où ils retrouveront le Vélodrome. Un match particulier auquel devrait participer le joueur de l'OM Jonathan Clauss.

Clauss titulaire contre le Chili ?

Mécontent de la performance de samedi, Didier Deschamps devrait opérer plusieurs changements dans son onze mardi. Selon L'Equipe , Jonathan Clauss devrait débuter sur le flanc droit de la défense face au Chili afin de remplacer un Jules Koundé très en difficulté contre l'Allemagne. Un très beau cadeau de la part de Didier Deschamps qui va permettre au joueur de l'OM de jouer devant son public en représentant son pays.

«Énormément de fierté»