Thierry Henry : Un traumatisme causé par la bande de Mbappé ?

Thomas Bourseau

Thierry Henry a vécu une expérience spéciale le 10 juin 2018 en étant assis sur le banc de touche de la sélection belge. Ex-adjoint de Roberto Martinez, la légende française était opposée à l’équipe de France. Un jour si particulier pour lui qu’il en a brièvement parlé à Didier Deschamps dans Téléfoot.

Lors du dernier Mondial, Thierry Henry occupait une nouvelle fois la fonction d’entraîneur assistant de Roberto Martinez à la tête de la Belgique. Jusqu’à cette dernière Coupe du monde, Henry était encore le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France. Cependant, il fut confronté à une journée « bizarre » comme il l’a évoqué à Didier Deschamps lors d’une entrevue croisée pour Téléfoot .

«Ne pas chanter la Marseillaise m’a fait mal. Ça a été le jour le plus bizarre de ma vie»

Le 10 juillet 2018, Thierry Henry occupait pour la première fois en compétition le rôle d’adjoint de Martinez avec les Diables Rouges . En ce jour de demi-finale de Coupe du monde, Henry était confrontée à l’équipe de France de Didier Deschamps et de Kylian Mbappé. Un jour très difficile à passer. « Alors, je vais rentrer dans les détails parce qu’on s’est rencontrés en demi. Ne pas chanter la Marseillaise m’a fait mal. Ça a été le jour le plus bizarre de ma vie. J’osais pas bougeais, j’osais pas donner de consignes. Si j’étais scruté ? Il y avait des caméras sur moi ».

«Je l’ai regardé dans une salle à l’aéroport tout seul»