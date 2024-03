Un coéquipier veut suivre Mbappé, le grand projet est dévoilé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé a répété à plusieurs reprises qu’il souhaitait disputer aux Jeux olympiques de Paris cet été, et il n’est pas le seul protégé de Didier Deschamps à avoir cette ambition. Invité de la Boîte à questions de Canal+, Olivier Giroud a lui aussi émis l’idée de participer à l’événement aux côtés notamment de la star du PSG.

Le tournoi masculin de football aux Jeux olympiques de Paris 2024 ouvre ses portes dans quatre mois (du 24 juillet au 9 août 2024), et pour l’heure, Thierry Henry est encore loin d’avoir sa liste. La tâche du sélectionneur des U23 est délicate, l’évènement ayant lieu en dehors du calendrier FIFA, permettant aux clubs de refuser de céder leurs joueurs s’ils le souhaitent. C’est notamment le cas du Real Madrid, qui a d’ores et déjà informé la FFF. Ce qui pourrait alors empêcher Kylian Mbappé de réaliser son rêve.

Mbappé interpelle cette recrue du PSG https://t.co/o3vtaJPbJ7 pic.twitter.com/fNxTifwdaX — le10sport (@le10sport) March 23, 2024

« Grizi, Kylian ou moi… Ouai, ce serait une bonne idée »

Et la star du PSG n’est pas la seule à s’imaginer faire les JO. Interrogé sur les trois joueurs de plus de 23 ans qui seront sélectionnés par Thierry Henry, Olivier Giroud a lui aussi ouvert la porte, évoquant l’idée de réunir les trois stars offensives des Bleus au sein de l’équipe de France olympique, mais le meilleur buteur de l’histoire des A reste prudent. « Alors je ne suis pas le sélectionneur et je ne veux pas prendre la place de Titi (Henry, NDLR), mais je pense que les trois qu’il aimerait avoir, que ce soit Grizi, Kylian ou moi… Ouai, ce serait une bonne idée , a confié Olivier Giroud dans la Boîte à questions de Canal+. Mais est-ce que ce sera possible, c’est une autre question . »

« Les JO à Paris, c’est spécial »