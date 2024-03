«J’en ai marre», Riolo se lâche sur Deschamps

Hugo Chirossel

Alors que l’équipe de France s’est inclinée face à l’Allemagne samedi dernier en match amical (0-2), Didier Deschamps a notamment regretté un manque d’engagement et d’agressivité de la part de ses joueurs. Des propos qui n’ont pas plu à Daniel Riolo, qui de son côté préfère mettre en avant l’écart de qualité technique. Ce qui selon lui est avant tout la conséquence de la formation française.

Pour son premier match de l’année 2024 et à quelques mois de l’Euro, l’équipe de France a reçu une piqûre de rappel samedi dernier face à l’Allemagne. Une défaite après laquelle Didier Deschamps a assumé ses responsabilités, estimant que « le premier responsable, c’est moi ». Mais le sélectionneur des Bleus a également regretté le manque d’engagement et d’agressivité de ses joueurs.

« J’en ai marre de ces phrases »

Des propos qui n’ont pas vraiment plu à Daniel Riolo et qui l’a fait savoir dans l’ After Foot sur RMC : « Le résultat, est-ce que c’est grave ? Est-ce que ça signifie quelque chose en vue de l’Euro ? Je m’en fous, je laisse ça de côté. Je vais démarrer mon raisonnement par les propos entendus après la défaite. Deschamps se dit frustré par le manque d’agressivité et de détermination, il pointe le déficit athlétique, j’entends parler d’un état d’esprit défaillant. J’en ai marre de ces phrases. En France, on a arrêté depuis longtemps de parler de foot et de jeu. Étant donné qu’on a gagné de cette façon-là et que c’est coulé dans le marbre définitivement que Deschamps ne voit le foot que de cette façon-là. Il ne peut pas le voir autrement parce qu’il ne peut pas faire autrement, il n’a pas les joueurs pour faire autre chose . »

« Ils ont des joueurs à la qualité technique qu’on n’a pas parce qu’ils les font comme ça »