Mbappé dévoile une grosse discussion en coulisse !

Samedi, la France a reçu une leçon de l’Allemagne (0-2) sur la pelouse de l’OL, un gros avertissement à un peu plus de deux mois de l’Euro. En privé, Didier Deschamps a remobilisé les troupes comme l’a reconnu Kylian Mbappé, qui reste serein à la veille d’affronter le Chili en amical à Marseille.

Alors que l’Euro se rapproche (14 juin - 14 juillet), l’équipe de France s’est logiquement inclinée contre l’Allemagne samedi en match amical, la première défaite de Kylian Mbappé avec le brassard de capitaine au bras. Une grosse piqûre de rappel pour la nation vice-championne monde, qui apparait comme l’une des favorites pour la compétition à venir. Présent en conférence de presse ce lundi, Mbappé est revenu sur ce revers et les mots de Didier Deschamps en privé.

« Le coach nous a parlé, il avait un message à nous faire passer »

« On a revu les images, le coach nous a parlé, il avait un message à nous faire passer, je pense qu'il est passé , a réagi Kylian Mbappé, relayé par Le Parisien. Quand vous voyez le match, je pense qu'il y avait beaucoup de warnings. Il n'y a pas de conséquence, y a pas mort d'homme... Mais vaut mieux prendre la claque maintenant. En 2021 à l'Euro, on n'avait pas pris de claques avant et on l'a prise en 8e et on est rentrés à la maison. »

« Il vaut mieux prendre cette claque maintenant »