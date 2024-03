Kylian Mbappé annonce du changement !

Axel Cornic

A quelques mois de l’Euro 2024, l’équipe de France s’est pris les pieds dans le tapis face à l’Allemagne, en match amical (0-2). Un avertissement pour le capitaine Kylian Mbappé, qui ce lundi en conférence de presse a envoyé un message fort avant l’autre rencontre amicale de cette trêve internationale, face au Chili (mardi, 21h).

Vice-Champions du monde en titre, les Français font partie des grands favoris du prochain Euro. Mais ce statut a été fragilisé par la récente défaite face à l'Allemagne sur la pelouse du Groupama Stadium de Lyon ! Plus que la défaite, c’est d’ailleurs la prestation des hommes de Didier Deschamps qui a été pointée du doigt.

« Si on avait gagné 5-0 contre l'Allemagne, je ne me serais pas dit qu'on allait gagner l'Euro les doigts dans le nez »

Ainsi, après ce revers contre l’Allemagne et à la veille d’affronter le Chili au Vélodrome de Marseille, Kylian Mbappé a tenu à se présenter en conférence de presse. « Si on avait gagné 5-0 contre l'Allemagne, je ne me serais pas dit qu'on allait gagner l'Euro les doigts dans le nez » a expliqué le capitaine de l’équipe de France, qui devrait sans aucun doute guider la révolte tricolore ce mardi.

« On ne va pas tirer sur les gars après seulement un match perdu, mais... »