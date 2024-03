PSG : Son arrivée au Real Madrid a fuité ? Kylian Mbappé répond !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce week-end, Aurélien Tchouaméni a lâché une phrase lourde de sens au sujet de Kylian Mbappé, indiquant que l’Espagne allait prochainement apprendre à connaître l’attaquant au quotidien. Alors que son arrivée au Real Madrid semble inéluctable, le capitaine des Bleus a réagi à cette sortie ce lundi en conférence de presse.

C’est une prise de parole qui n’est pas passée inaperçue. Interrogé par Téléfoot ce week-end, Aurélien Tchouaméni a lâché une phrase lourde de sens concernant Kylian Mbappé, approchant de la fin de son contrat avec le PSG et se dirigeant vers le Real Madrid. « Les Espagnols ont vraiment conscience du joueur qu’est Kylian… même si, quand ils vont vraiment le voir au quotidien, ils vont se rendre compte de la grandeur du joueur », lâchait le protégé de Carlo Ancelotti. Un gros sous-entendu concernant une future arrivée au Real Madrid sur lequel est revenu Kylian Mbappé.



Deschamps : Une seconde chance offerte au pote de Mbappé ? https://t.co/YqKbyLVB8o pic.twitter.com/C2u6Nh9lcN — le10sport (@le10sport) March 25, 2024

Mbappé répond

Présent ce lundi en conférence de presse avant la rencontre amicale opposant l’équipe de France au Chili, le numéro 7 du PSG a eu l’occasion de revenir sur la phrase de son coéquipier. Et selon lui, il n’y a aucun rapport avec son avenir. « J’ai joué la Real Sociedad et on va jouer le Barça. Et si on passe, potentiellement on joue l’Atlético de Madrid. Donc ils vont me voir un peu plus souvent déjà. Ils vont peut-être avoir un aperçu du joueur que je suis. Voilà c’est tout », a indiqué Kylian Mbappé face à la presse.

La mise au point sur son avenir