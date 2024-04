Équipe de France : Il rejoint Zidane pour un record historique !

Thomas Bourseau

Depuis février 2012 et son premier but en équipe de France face à l’Allemagne, Olivier Giroud est parvenu à marquer à chacune des saisons depuis. De quoi lui permettre d’égaler un certain Zinedine Zidane grâce à sa réalisation de la semaine dernière face au Chili. Explications.

Olivier Giroud a été lancé dans le grain bain le 11 novembre 2011 par Laurent Blanc en équipe de France. En effet, empilant alors les buts à Montpellier, Giroud a intégré les Bleus et ne l’a que très rarement quitté depuis. A la Coupe du monde 2022, Olivier Giroud est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France.

Giroud imite Zidane chez les Bleus !

Et depuis ses débuts en Bleu à l’automne 2011, Olivier Giroud est parvenu à faire quelque chose que seul Zinedine Zidane avait réalisé pendant sa carrière : marquer un but pendant treize années consécutives. C’est en effet la statistique que Téléfoot a communiqué dimanche pendant son émission.

