Couac avec Mbappé, un soutien inattendu pour Thierry Henry

Axel Cornic

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 attirent les plus grandes stars du sport français et c’est notamment le cas pour le football, avec Kylian Mbappé. Mais ce dernier pourrait bien ne pas être autorisé à y participer par le Real Madrid, grand favori pour l’accueillir au terme de son contrat le 30 juin prochain.

C’est la grosse polémique du moment. Alors qu’au rugby la volonté d’Antoine Dupont de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 a été rapidement acceptée, la situation est bien différente au football. Le sélectionneur des espoirs Thierry Henry voit en effet Kylian Mbappé s’éloigner ce qui a soulevé un énorme débat en Ligue 1.

« Moi je pense qu’il faut libérer les joueurs, ce sont les Jeux olympiques et les joueurs sont souvent demandeurs »

Car plusieurs clubs s’opposent au fait de libérer leurs joueurs pour disputer les JO 2024, un avis pas vraiment partagé par Antoine Kombouaré. « Moi je pense qu’il faut libérer les joueurs, ce sont les Jeux olympiques et les joueurs sont souvent demandeurs. Je ne pense pas avoir des joueurs concernés mais imaginons que ce soit le cas, ça dépend du nombre. Il faut que tous les clubs fassent l’effort. Deux, c’est bien. Si tous les clubs sont prêts à mettre deux joueurs à disposition de l’équipe de France, c’est bien » a expliqué le coach du FC Nantes ce samedi, au micro de RMC Sport .

« La solution ? Il y a un truc très simple : vous mettez ‘date Fifa’ et les clubs n’ont plus rien à dire »