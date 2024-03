Alcool, drogues…Un scandale s’abat sur l’équipe de France !

Benjamin Labrousse

Mardi soir, l’équipe de France s’imposait péniblement face au Chili (3-2) dans le cadre d’un match amical à Marseille. Ces dernières heures, un scandale a éclaté au grand jour. Après cette rencontre, trois joueurs de l’équipe de France ont connu une soirée mouvementée mêlant alcool, drogues, et musique à fond. Explication.

L’équipe de France en pleine tourmente. Ces derniers jours, la Fédération française de football a été pointée du doigt par plusieurs sources pour sa gestion du Ramadan. En effet, tous les joueurs des Bleus, et ce au sein de n’importe quelle catégorie, se sont vu interdire de jeûner sur ce rassemblement de mars. Mais ces dernières heures, une nouvelle polémique est venue frapper la formation de Didier Deschamps.

Deschamps allume la mèche, la polémique enfle chez les Bleus ! https://t.co/Z6dnVbZwgO pic.twitter.com/aG4LDdzrpS — le10sport (@le10sport) March 25, 2024

Romain Molina balance une bombe sur les Bleus

Et pour cause. Ce vendredi soir, Romain Molina a publié une nouvelle vidéo sur la plateforme YouTube dévoilant une nouvelle affaire chez les A. L’écrivain, réputé pour son travail d’enquête, a ainsi révélé que trois joueurs de l’équipe de France se sont retrouvés dans un hôtel pour une soirée festive ce mardi soir, soit juste après la victoire des Bleus face au Chili (3-2).

Soirée mouvementée pour trois joueurs de Deschamps