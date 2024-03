Deschamps : Un proche de Zidane vide son sac

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent au micro de RMC ce mercredi, Christophe Dugarry n'a pas été tendre avec l'équipe de France, mais aussi avec Didier Deschamps. Malgré la victoire des Bleus face au Chili, l'ancien buteur n'a pas apprécié la prestation des Bleus et le style de jeu déployé par ce groupe. Selon lui, les supporters méritent un meilleur spectacle.

Le bilan des deux matches amicaux effectués par l'équipe de France est médiocre. Transparents face à l'Allemagne samedi dernier (0-2), les Bleus sont parvenus à obtenir la victoire face au Chili ce mardi soir (3-2), mais sans la manière. Spectateur, Christophe Dugarry en attendait plus. Mais selon le champion du monde 1998, ce n'est pas pour cela que Didier Deschamps chamboulera tout dans les prochains mois.

Dugarry s'en prend à Deschamps

« Ça fait douze ans qu’il est là, il n’y a aucune raison qu’il change et qu’il coupe des têtes. Il sait faire un groupe. Il va repartir avec son équipe de soldat. Moi ça fait douze ans que je me bats contre vents et marées. Avant je me faisais fracasser parce que l’on me disait : « il n’y a que le résultat qui compte ». Mais moi j’ai toujours pensé que pour gagner des matches, il vaut mieux jouer au football » a confié ce proche de Zinédine Zidane, en froid avec Didier Deschamps depuis plusieurs années.

« On est en droit d'attendre plus »