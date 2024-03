Équipe de France : Nouveau record pour Deschamps à Marseille !

Hugo Chirossel

Trois jours après sa défaite face à l’Allemagne (0-2), l’équipe de France a réagi mardi soir au stade Vélodrome en s’imposant contre le Chili (3-2). Un stade que Didier Deschamps connaît bien, lui qui a passé huit ans à l’OM au total, en tant qu’entraîneur et joueur. Lors de cette rencontre, les Bleus ont d’ailleurs égalé un record vieux de 15 ans.

« Je suis toujours content de revenir ici, à Marseille. J'ai passé huit ans de ma vie ici. Et huit ans à Marseille, c'est au moins multiplié par deux ou trois (sourire). Je revois beaucoup de personnes. À travers les souvenirs que je peux avoir, c'est toujours un plaisir . » À la veille de la rencontre entre l'équipe de France et le Chili mardi soir, Didier Deschamps avait évoqué son retour au stade Vélodrome et à Marseille. Une ville qui réussit bien au sélectionneur des Bleus , où il a passé huit ans entre ses années de joueur et d’entraîneur de l’OM.

Les Bleus égalent un record vieux de 15 ans

Une réaction était attendue de la part de l’équipe de France, trois jours après la défaite face à l’Allemagne (0-2). Si le contenu laissait à désirer, les Bleus se sont tout de même imposés contre le Chili (3-2), grâce à des buts de Youssouf Fofana, Randal Kolo Muani et Olivier Giroud. Preuve de la supériorité des Français dans les duels aériens, ils ont égalé un record qui datait d’août 2009 lors de cette rencontre.

La France a remporté tous ses duels aériens