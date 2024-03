Cette légende annonce du lourd pour Mbappé

Amadou Diawara

Après avoir remporté la Coupe du Monde et la Ligue des Nations avec l'équipe de France, Kylian Mbappé espère mener les siens vers un sacre à l'Euro cet été. Interrogé sur la compétition organisée en Allemagne, Philippe Lahm a affirmé que les Bleus étaient les grands favoris.

Depuis ses débuts en équipe de France, Kylian Mbappé a déjà deux titres majeurs : la Coupe du Monde 2018 et la Ligue des Nations en 2021. Cet été, le capitaine des Bleus tentera de mener les siens vers un sacre à l'Euro, qui est organisé en Allemagne.

Lahm voit la France gagner l'Euro 2024

Lors d'un entretien accordé à l' AFP , Philippe Lahm a annoncé la couleur avant l'Euro 2024. La légende de la sélection allemande a estimé que l'équipe de France était la grande favorite pour remporter la compétition.

«La France, ils ont 40 joueurs»