Panique pour Deschamps, Riolo balance sur Mbappé

Amadou Diawara

Ce samedi soir, l'Allemagne a surclassé l'équipe de France au Groupama Stadium. Interrogé sur les Bleus de Didier Deschamps dans l'émission l'After Foot, Daniel Riolo a fait un terrible constat. En effet, le journaliste français a affirmé que les Tricolores ne mettaient pas un pied devant l'autre si Kylian Mbappé n'était pas au top de sa forme.

Pour ce dernier rassemblement avant l'Euro, l'équipe de France a affronté l'Allemagne samedi soir. Toutefois, les Bleus ont passé un très mauvais moment sur la pelouse du Groupama Stadium. En effet, les hommes de Didier Deschamps se sont inclinés 2-0 contre la Nationalmannschaft .

La France est Mbappé dépendante ?

Présent dans l'émission l' After Foot ce lundi soir, Daniel Riolo est revenu sur la défaite de la France face à l'Allemagne. Et à en croire le journaliste de RMC Sport , les Bleus de Didier Deschamps n'arrivent à rien lorsque Kylian Mbappé ne prend pas les choses en main.

«C’est lui qui faisait l’équipe»