Mercato : Il lâche une bombe sur son avenir, Zidane va en profiter ?

Amadou Diawara

Libre de tout contrat depuis l'été 2021, Zinedine Zidane aurait la possibilité de prendre la succession de Thomas Tuchel au Bayern. Toutefois, le club bavarois aurait pour priorité de recruter Xabi Alonso. Mais heureusement pour Zinedine Zidane, le coach espagnol vient d'annoncer qu'il allait rester au Bayer la saison prochaine.

Comme annoncé par le Bayern il y a plusieurs semaines, Thomas Tuchel va quitter son poste d'entraineur à l'issue de la saison. Pour pallier le départ de l'ancien coach du PSG, l'écurie munichoise penserait à s'offrir les services de Zinedine Zidane d'après Sky Sport Allemagne . Et à en croire les récentes informations de Bild , Franck Ribéry pourrait être l'adjoint du Ballon d'Or 98 à l'Allianz Arena. Toutefois, Christian Falk a affirmé dernièrement que Xabi Alonso était le grand favori pour s'assoir sur le banc du Bayern cet été. Mais heureusement pour Zinedine Zidane, le technicien espagnol a annoncé ce vendredi après-midi qu'il allait poursuivre son aventure au Bayer en 2024-2025.

Xabi Alonso recale le Bayern en direct

« Il y a eu beaucoup de choses concernant mon futur ces dernières semaines. On a eu beaucoup de matches, beaucoup d’objectifs et on devait être focus sur nos matches. Durant cette trêve, j’ai eu de quoi réfléchir et j’ai eu le temps. J’ai pris ma décision, la semaine dernière, j’ai eu une bonne discussion avec mes dirigeants. Je leur ai dit que j'allais continué à être le coach de cette équipe la saison prochaine. J’ai essayé de prendre la bonne décision, j’ai pris la décision la plus naturelle, je pense que c’est le moment d’être ici en tant que jeune coach, c’est ma place » , a déclaré Xabi Alonso en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche.

«Mon job n’est pas fini ici»