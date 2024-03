Mercato : Surprise, l’avenir de Zidane relancé ?

Benjamin Labrousse

Depuis son deuxième départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane n’a toujours pas retrouvé de club. Récemment, la presse allemande liait l’avenir du Français au Bayern Munich, où Thomas Tuchel va s’en aller en fin de saison. Néanmoins, la priorité bavaroise serait Xabi Alonso. Cependant, l’entraîneur espagnol devrait rester au Bayer Leverkusen à en croire Uli Hoeness.

Zinédine Zidane retrouvera-t-il un banc la saison prochaine ? Le technicien français n’a plus entraîné le moindre match officiel depuis 2021 et un deuxième départ du Real Madrid. S’il n’a jamais caché son envie de prendre les rênes de l’équipe de France, le champion du monde 1998 pourrait également retrouver du service à la tête d’une grosse équipe…

Zinédine Zidane doublé par Xabi Alonso au Bayern Munich ?

Récemment, Sky Sports Germany affirmait que la direction du Bayern Munich appréciait particulièrement le profil de Zinédine Zidane. L’aura du coach français est appréciée en interne, et le Ballon d’Or 1998 est ainsi actuellement considéré comme l’un des potentiels successeurs de Thomas Tuchel sur le banc bavarois, au même titre que Xabi Alonso ou encore Roberto De Zerbi. L’Espagnol, actuellement en poste au Bayer Leverkusen, serait toutefois la grande priorité du Bayern Munich.

« Ce sera très difficile, pour ne pas dire probablement impossible »