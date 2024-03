OM - PSG : Gasset a un joker pour plomber Luis Enrique !

Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce vendredi, Pau Lopez a lancé les hostilités en vue du Classico, qui opposera son Olympique de Marseille au Paris Saint-Germain ce dimanche. Le gardien espagnol de 29 ans semble être prêt à en découdre, face d’ailleurs à un Luis Enrique qu’il connaît bien.

Est-ce que cet OM peut le faire ? Totalement métamorphosés depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset, les Marseillais vont affronter le premier gros test, avec le PSG qui va venir au stade Vélodrome ce dimanche. Une victoire pourrait galvaniser tout un peuple en cette fin de saison, alors qu’une grosse défaite pourrait bien compliquer les choses.

« J'espère qu'on verra la meilleure version de l'OM »

Lors de la conférence de presse d’avant-match organisée ce vendredi, Pau Lopez semble déjà vouloir être sur le terrain, face au PSG. « Je me fous de ce que les gens pensent. On a la confiance de toute l'équipe, du coach. J'espère qu'on verra la meilleure version de l'OM, de nos meilleurs matchs, comme contre Villarreal à domicile. On a la capacité de faire de bons matchs, de mettre l'adversaire en difficulté. Il faut courir un peu plus que dans les autres matchs, parce qu'ils ont la qualité d'une très bonne équipe » a déclaré le gardien de but de l’OM, qui en avait pris quatre en septembre dernier (4-0).

« Je connais leur coach, je sais qu'il joue tous les matchs à 100% »