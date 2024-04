Mercato : Une star s’annonce au PSG pour de longues années !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est l’une des figures emblématiques du PSG sous pavillon qatari. Recruté à l’été 2013 en provenance de l’AS Rome, Marquinhos est aujourd’hui le joueur le plus capé de l’histoire du club, une série qui n’est pas près de s’arrêter si l’on ne croit l’intéressé, prêt à finir sa carrière dans la capitale.

Recruté à l’été 2013, Marquinhos est devenu au fil des années une figure emblématique du Paris Saint-Germain, et un nouveau cap a été franchi la semaine dernière. Titularisé par Luis Enrique face au FC Barcelone pour le quart de finale aller de Ligue de champions, le défenseur et capitaine du PSG est officiellement devenu le seul recordman de matches disputés, dépassant les 435 apparitions de Jean-Marc Pilorget (1975-1989). Après onze années dans la capitale, Marquinhos ne compte pas s’arrêter là.

« Je ne me vois pas finir ma carrière ailleurs »

Interrogé par des personnes qui ont compté dans sa vie pour Le Parisien , Marquinhos a eu l’occasion d’imaginer son avenir avec le PSG, en réponse à une question posée par sa mère. « Onze ans ici, c’est une vie. J’ai toujours essayé de tout donner pour ce club à chaque fois que j’ai mis ce logo sur mes pectoraux (il montre le logo du PSG). J’ai été éduqué de cette façon par ma mère. Je me suis toujours donné à fond pour ce club et je suis très fier de tout ce que j’ai réalisé jusqu’à aujourd’hui. Franchement, je ne me vois pas finir ma carrière ailleurs », explique le capitaine du PSG.

« Mon nom est gravé dans l’histoire du club »