Mercato - PSG : Un «phénomène» va remplacer Mbappé ?

Pierrick Levallet

Avec le départ de Kylian Mbappé qui se profile, le PSG s'active sur le marché des transferts pour lui trouver un remplaçant. Le club de la capitale aurait plusieurs noms en tête, dont celui de Lamine Yamal. D'ailleurs, le crack du FC Barcelone n'a pas manqué d'en impressionner certains chez les Parisiens ce mardi en Ligue des champions.

À l’issue de la saison, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG. L’international français ne prolongera pas son contrat qui expire en juin prochain et partira libre cet été. Les dirigeants parisiens ont fini par accepter la situation et lui chercheraient désormais un remplaçant sur le mercato.

Mercato : Le PSG prépare un gros coup à 95M€ pour remplacer Mbappé https://t.co/v50hw7BR6g pic.twitter.com/aOkb1BLCnG — le10sport (@le10sport) April 19, 2024

Lamine Yamal pour remplacer Mbappé ?

Plusieurs noms ont alors été évoqués ces dernières semaines, comme Victor Osimhen ou Rafael Leão. Mais le PSG penserait aussi à Lamine Yamal. La pépite du FC Barcelone fait sensation cette saison. D’ailleurs, il n’a pas manqué d’en bluffer certains dans les rangs parisiens.

Le PSG est déjà impressionné