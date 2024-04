Mercato : Ce vestiaire pousse pour l’arrivée de Zidane !

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane est sans club depuis qu’il a pris la décision de quitter son poste d’entraîneur du Real Madrid une seconde fois en mai 2021. Et alors que Julian Nagelsmann a filé sous le nez du Bayern Munich au même titre que Xabi Alonso, Zidane verrait sa cote grimper à Munich et plus précisément dans le vestiaire.

C’est la grosse information de ce vendredi : la Fédération allemande de football a annoncé la prolongation du contrat de Julian Nagelsmann à la tête de la Mannschaft jusqu’à l’été 2026. Ce qui signifie que sauf accident industriel, le technicien sera le sélectionneur de l’Allemagne pour l’Euro à venir sur ses terres (14 juin - 14 juillet), mais aussi pour la Coupe du monde qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada dans deux ans. Néanmoins, pour Zinedine Zidane, le fait que Julian Nagelsmann décide de parapher un nouveau contrat avec sa fédération est une bonne nouvelle.

Le Bayern Munich prend râteau sur râteau pour le prochain entraîneur

Le Bayern Munich est en quête d’un nouveau coach dans l’optique de prendre la succession de Thomas Tuchel à la tête de l’effectif bavarois à la prochaine intersaison. Xabi Alonso a décidé de continuer au Bayer Leverkusen et Julian Nagelsmann a apposé sa signature sur un nouveau contrat. Une aubaine pour Zinedine Zidane qui serait un choix très peu contesté, voire pas du tout, en coulisses à Munich.

Zidane fait un strike dans le vestiaire du Bayern Munich