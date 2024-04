Zidane : Le verdict est tombé à l'étranger !

Benjamin Labrousse

Libre de tout contrat depuis sa fin d’aventure avec le Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane a récemment été annoncé comme possible successeur de Thomas Tuchel sur le banc du Bayern Munich. Mais ce mercredi matin, la presse allemande a bel et bien confirmé que la légende française ne faisait plus partie des plans du club bavarois.

Zinédine Zidane reprendra-t-il un jour du service ? Cela fait désormais quasiment trois ans que le Ballon d’Or 1998 n’a plus entraîné. Si, depuis son deuxième départ du Real Madrid en 2021, Zizou a été annoncé avec insistance du côté de la Juventus, ou encore du PSG et de l’OM, c’est bien en Allemagne que Zidane aurait pu retrouver un projet sérieux.

Zinédine Zidane a été envisagé par le Bayern Munich

En effet, en février dernier, Sky Sports révélait que le Français faisait partie d’une liste des dirigeants du Bayern Munich pour la succession de Thomas Tuchel. Le média dévoilait alors que l’aura de l’ancien coach du Real Madrid était fortement appréciée en interne. Néanmoins, alors que le départ de Tuchel approche, Zidane ne serait plus présent dans cette short-list bavaroise.

Julian Nagelsmann grand favori