Mercato - Zidane : Il vend la mèche pour le Real Madrid ?

Zinédine Zidane continue de faire parler de lui sur le mercato. Sans club depuis 2021, le coach français aurait quelques destinations possibles en tête. Il penserait notamment à un retour au Real Madrid pour remplacer Carlo Ancelotti. Toutefois, un autre entraîneur préparerait son retour dans la capitale espagnole pour succéder au technicien italien.

Depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane est libre de tout contrat. Naturellement, les rumeurs fusent au sujet du retour de l’ancien numéro 10 des Bleus . Plusieurs destinations possibles se distingueraient pour le technicien de 51 ans, comme la Juventus ou encore la Premier League.

Zinédine Zidane prépare son retour

Mais Zinédine Zidane n’écarterait pas non plus un potentiel retour au Real Madrid. Carlo Ancelotti a été prolongé jusqu’en juin 2026, mais tout ne serait pas perdu pour le coach français. Cependant, Florentino Pérez aurait un autre nom en tête pour la succession de l’entraîneur italien : Xabi Alonso. Et ce dernier serait déjà en train de préparer son retour au Real Madrid.

Xabi Alonso au Real Madrid d’ici «un an ou deux» ?