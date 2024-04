Mercato - PSG : Mbappé débarque au Real Madrid comme Cristiano Ronaldo ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien joueur emblématique du Real Madrid, Casemiro livre son sentiment sur Kylian Mbappé, qui rejoindra le club merengue lors du prochain mercato estival. Et le milieu de terrain brésilien de Manchester United ne tarit pas d'éloges sur l'attaquant du PSG, allant même jusqu'à le comparer à Cristiano Ronaldo.

Kylian Mbappé et le PSG, c'est bientôt la fin ! L'attaquant de 25 ans arrivera en fin de contrat cet été et a déjà acté son départ, très probablement pour prendre la direction du Real Madrid. Et l'évolution de sa carrière en Espagne sera suivie de très près, notamment par les anciens de la Casa Blanca comme Casemiro...

PSG : «Il n’est qu’à 50%», la folle annonce sur Mbappé https://t.co/doxEku9G71 pic.twitter.com/1eD4bCXZqz — le10sport (@le10sport) April 19, 2024

Casemiro s'enflamme pour Mbappé

Interrogé au micro d' El Chiringuito , le milieu de terrain brésilien de 32 ans, qui avait quitté le Real Madrid pour Manchester United en 2022, s'enflamme pour la star du PSG : « Mbappé est le meilleur en ce moment. Il est très rapide et intelligent. Quand nous les avons affrontés il y a deux ans, il était le meilleur. Il a joué 2 matchs incroyables. Pour moi, il y a peu de matchs où un joueur a tout fait parfaitement, et Mbappé l'a fait contre nous », indique Casemiro.

« Mbappé me fait penser à Cristiano »