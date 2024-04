Mercato : Semaine décisive pour le retour de Zidane ?

Thomas Bourseau

Le Bayern Munich est toujours en quête d’un successeur à Thomas Tuchel après avoir essuyé le refus de Xabi Alonso. Zinedine Zidane aurait lui aussi été approché selon la presse ibérique. Néanmoins, le retour aux affaires de « Zizou » est menacé par Julian Nagelsmann. Explications.

Zinedine Zidane pourrait-il finalement prendre le chemin du Bayern Munich après près de trois saisons éloignées des terrains ? Depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, le champion du monde 98 et triple vainqueur de la Ligue des champions en tant qu’entraîneur avec la Casa Blanca est sans club et comptait prendre la suite de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France après le Mondial au Qatar selon le journaliste qui est d’ailleurs son biographe Frédéric Hermel.

Zidane contacté par le Bayern, annonce imminente pour Nagelsmann ?

Néanmoins, Didier Deschamps a été reconduit par la Fédération française de football jusqu’en juin 2026. Marca a dévoilé la semaine dernière que les dirigeants du Bayern Munich auraient pris la température auprès de l’entourage de Zinedine Zidane afin de voir à quel point il serait prêt à relever le challenge bavarois en assurant la succession de Thomas Tuchel. Pour autant, Zidane n’est pas l’unique option étudiée par les dirigeants munichois. Julian Nagelsmann est également une piste supervisée et son agent Volker Struth a lâché une annonce imminente sur son avenir.

Zidane : Le verdict est tombé à l'étranger ! https://t.co/ka45wyTMQ8 pic.twitter.com/FCdVye0JQ6 — le10sport (@le10sport) April 17, 2024

«C'est une décision qu'il prendra dans les prochains jours»