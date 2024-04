Mercato - OM : Grande nouvelle avec Zidane ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur de l’OM en cas de rachat du club par l’Arabie Saoudite, Zinedine Zidane ferait d’ailleurs de cette option une priorité. Et alors que le Bayern serait également sur les rangs pour l’entraîneur français, le journaliste Fabrizio Romano apporte une nouvelle rassurante pour les supporters de l’OM.

Zinedine Zidane sur le banc de l’OM, simple fantasme ou réelle possibilité pour l’avenir ? Dans l’éventualité d’une vente de Frank McCourt aux investisseurs saoudiens, qui fait couler beaucoup d’encre depuis plusieurs mois, l’ancien entraîneur du Real Madrid serait l’option numéro un au poste d’entraîneur. Et l’un des anciens coéquipiers de Zidane avait d’ailleurs donné bon espoirs aux fans de l’OM…

Zidane chaud pour l’OM ?

Récemment interrogé par Discovery + , Thomas Gravesen avait évoqué un échange avec Zinedine Zidane au sujet de l’OM : « J'ai parlé à Zidane à Madrid il y a deux ans, et il m'a dit qu'il n'y avait que deux postes et demi qu'il voulait prendre. C'est Marseille, Madrid et l'équipe de France. Nous étions à Madrid il y a deux ans et il me l'a dit. Je lui ai aussi demandé s'il était prêt à reprendre un poste d'entraîneur. Et là, il m'a dit qu'il n'y avait que ces trois-là », a confié l’ancien milieu de terrain du Real Madrid. Mais qu’en est-il du Bayern Munich ?

Aucun contact avec le Bayern