Mercato : Le PSG à l’origine d’un coup de tonnerre ?

Après une première manche mouvementée (2-3), le PSG et le FC Barcelone se retrouvent ce mardi soir en Catalogne, avec à la clé une place pour les demi-finales de la Ligue des champions. Une opposition qui pourrait avoir son importance sur l’avenir de Xavi, qui avait annoncé son départ en début d’année…

Battu au Parc des Princes la semaine dernière (2-3), le PSG devra afficher un autre visage ce mardi soir face au FC Barcelone pour espérer obtenir son billet pour les demi-finales de Ligue des champions. Une rencontre décisive pour Xavi, qui pourrait disputer son dernier match européen sur le blanc blaugrana, lui qui avait annoncé en janvier son départ à l’issue de la saison. Cependant, un résultat favorable face au PSG pourrait l’inciter à revoir sa décision.

Xavi prêt à rester en cas d’élimination du PSG ?

Présent sur le plateau d’ El Chiringuito lundi soir, Eduardo Inda a en effet révélé que le Barça s’attendait à voir son entraîneur changer d’avis en cas de victoire ce mardi contre le PSG. « Le conseil d'administration considère comme acquis que s’ils vont en demi-finale, Xavi leur dira qu'il continue, a assuré le directeur d’ OK Diario Il a un contrat jusqu'en 2025 et ils considèrent que s'ils atteignent les demi-finales, il leur dira qu'il continuera ». Fabrizio Romano estime quant à lui que le Barça devrait bien tenter de convaincre Xavi de rester.

« Je pense que Laporta insistera pour garder Xavi »