Mercato - OL : Une offre «irrefusable» dégainée pour cette star !

Avec 18 buts à son actif cette saison, toutes compétitions confondues, Alexandre Lacazette est aujourd’hui en pleine forme et contribue à la remontée de l’OL au classement. A l’approche du mercato, ces prestations ne passent pas inaperçues et plusieurs équipes de MLS et d’Arabie saoudite lorgneraient l’attaquant de 32 ans.

A l’image de son équipe, Alexandre Lacazette a connu un début de saison pénible avant de retrouver la réussite sous les ordres de Pierre Sage. Le capitaine de l’OL apparaît aujourd’hui comme l’un des grands artisans de l’impressionnante seconde partie de saison réalisée par les Gones , avec huit réalisations sur l’année 2024. De quoi susciter des convoitises.

Equipe de France : Le boss de l’OL interpelle Deschamps ! https://t.co/XhwqpYjqKV pic.twitter.com/aijwd8Da6t — le10sport (@le10sport) April 15, 2024

La MLS positionnée

Selon RMC , la saison d’Alexandre Lacazette ne laisse pas tout le monde indifférent, au point d’amener le principal intéressé à s’interroger sur son avenir en Europe. Le Los Angeles Galaxy serait notamment sur ses traces, la franchise de MLS ayant supervisé l’attaquant de 32 ans à Lyon à l’automne dernier. En Arabie saoudite aussi, le profil de Lacazette séduit, avec notamment une proposition XXL à la clé.

L’Arabie saoudite proposerait du lourd