Mercato - OL : Il annonce une attaque de feu, Lacazette va adorer

Cet hiver, l'OL s'est renforcé dans son secteur offensif en recrutant Malick Fofana et Gift Orban. Le second était notamment très convoité et devrait être l'un des jolis coups de ce mercato. Pierre Sage a d'ailleurs présenté son nouvel attaquant, ne cachant pas son enthousiasme à l'idée de l'aligner aux côtés d'Alexandre Lacazette. Le coach lyonnais est persuadé que les deux peuvent être complémentaires.

Compte tenu de sa première partie de saison poussive, l'OL devrait absolument se renforcer cet hiver, notamment sur le plan offensif. Dans cette optique, les Lyonnais ont laissé filer Tino Kadewere et Jeffinho, respectivement prêtés au FC Nantes et à Botafogo, et a recruté Malick Fofana et Gift Orban. Ce dernier est d'ailleurs particulièrement attendu. Recruté pour 12M€, hors bonus, l'ancien attaquant de La Gantoise était très suivi sur le mercato ce qui laisse penser que l'OL a réalisé un très joli coup. Présent en conférence de presse, Pierre Sage estime même que Gift Orban peut être le parfait complément d'Alexandre Lacazette.

Sage annonce un duo Lacazette-Orban

« Oui, dans l'absolu, c'est un joueur d'axe. Cela va sous-entendre qu'on joue avec des joueurs en soutien de l'attaquant, qu'on va jouer à deux devants. Cela va nous apporter des possibilités. Il y a une forme de complémentarité entre les deux et comme je vous le disais, ça se jouera plus sur des petits espaces que sur des grands espaces », assure l'entraîneur de l'OL devant les médias, avant d'en dire plus sur le profil de son nouvel attaquant.

«C'est bien, cela amène de l'incertitude chez nos adversaires»