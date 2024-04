Stupeur pour Zidane, cette annonce relance son mercato

Amadou Diawara

Libre de tout contrat depuis l'été 2021, Zinedine Zidane aurait la possibilité de reprendre du service au Bayern. Toutefois, Julian Nagelsmann serait la priorité des Bavarois pour la succession de Thomas Tuchel. Interrogé sur le coach allemand, l'agent Volker Struth a lâché toutes ses vérités sur son avenir.

A la fin de la saison 2020-2021, Zinedine Zidane a décidé de mettre fin à son deuxième mandat en tant qu'entraineur du Real Madrid. Depuis son départ de la Maison-Blanche , le Ballon d'Or 98 est libre de tout contrat, n'ayant jamais repris du service.

PSG : Transfert à 40M€, Luis Enrique jubile https://t.co/5ngyBG7Ceg pic.twitter.com/zEv784E5X2 — le10sport (@le10sport) April 18, 2024

Le clan Nagelsmann est en contact avec le Bayern

Alors que Thomas Tuchel va quitter le Bayern cet été, Zinedine Zidane aurait l'opportunité de prendre sa place. Toutefois, Julian Nagelsmann serait la priorité de la direction bavaroise actuellement. Et à en croire son agent, Volker Struth, le technicien allemand devrait donner sa réponse au club munichois d'ici une semaine.

Nagelsmann va prendre sa décision d'ici une semaine