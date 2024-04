Mercato : Gros transfert au RC Lens, il lâche une grande annonce

Alexis Brunet

Alors que le mercato estival commence tout doucement à pointer le bout de son nez, certaines rumeurs apparaissent au sujet du RC Lens. En effet, selon ces dernières, Brice Samba pourrait quitter le nord de la France, et revenir en Angleterre, ou découvrir l'Arabie Saoudite. Franck Haise a tenu à calmer ces rumeurs, en affirmant que le portier était très heureux à Lens, et qu'il pouvait donc imaginer rester.

La saison dernière, le RC Lens a impressionné tous les observateurs. Les coéquipiers de Kevin Danso ont réussi à se qualifier pour la Ligue des champions, en finissant deuxièmes de Ligue 1, juste derrière le PSG. Malheureusement, cela n'a pas empêché certains cadres lensois de profiter du mercato pour rejoindre une nouvelle équipe. Lens avait ainsi vu partir Loïs Openda, ou bien Seko Fofana.

Brice Samba sur le départ ?

Après Openda et Fofana, le prochain cadre sur le départ pourrait être Brice Samba. En effet, le portier pourrait profiter du prochain mercato estival pour revenir du côté de l'Angleterre, ou bien découvrir un championnat plus exotique, comme l'Arabie Saoudite. Présent en conférence de presse, Franck Haise s'est exprimé sur le cas du gardien français. L'entraîneur du RC Lens a affirmé que son joueur se sentait heureux dans le nord de la France, mais il n'a pas écarté non plus l'idée d'un départ. Ses propos sont rapportés par L'Équipe . « Brice (Samba) est notre capitaine et il est heureux ici. C'est un compétiteur et il attend que nous soyons encore meilleurs. Il n'y a aucune volonté de voir partir Brice. Après, il partira peut-être. Nous tenions à renforcer le pôle des gardiens. Ce n'est pas pour autre chose (que ce recrutement a été réalisé). Nous voulons une équipe très compétitive dès le début de la saison prochaine. »

Le RC Lens a déjà recruté Koffi