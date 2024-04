Transfert annoncé, coup de tonnerre au RC Lens ?

Thibault Morlain

L'été dernier, le RC Lens avait perdu gros avec les départs de Loïs Openda et Seko Fofana. Les Sang et Or avaient toutefois évité le pire en conservant le reste des cadres de Franck Haise. Mais voilà que l'exode des grands noms pourrait reprendre durant le prochain mercato du côté de Lens. Et cette fois, c'est Brice Samba, actuel capitaine lensois, qui pourrait faire ses valises. Explications.

Tandis que le RC Lens a sécurisé l'avenir de Facundo Medina en prolongeant récemment l'Argentin jusqu'en 2028, tous les cadres de Franck Haise ne devraient pas poursuivre l'aventure avec les Sang et Or la saison prochaine. Et voilà que les regards se tourneraient actuellement vers Brice Samba. Capitaine lensois, le gardien de 29 ans est aujourd'hui sous contrat jusqu'en 2028 dans le nord de la France. Mais à en croire les dernières avancées sur le marché des transferts, l'avenir de Samba s'écrirait ailleurs que sous le maillot du RC Lens.



Koffi successeur de Samba à Lens ?

Révélé notamment par La Dernière Heure en Belgique, le RC Lens aurait bouclé l'arrivée d'Hervé Koffi pour la saison prochaine. Aujourd'hui à Charleroi, le Brukinabè serait donc attendu chez les Sang et Or dans les mois à venir et c'est avec un statut de numéro 1 qu'il devrait débarquer, tandis que Jean-Louis Leca aurait le rôle de doublure. En effet, Samba devrait laisser sa place dans les buts lensois puisqu'un départ devrait être prononcé durant l'intersaison selon les informations de DH .

L'Arabie Saoudite, le Qatar, les Emirats...

Brice Samba vivrait donc actuellement ses derniers moments en tant que joueur du RC Lens. Alors qu'un transfert devrait s'acter durant le mercato, c'est du côté du Golfe que l'international français pourrait poursuivre sa carrière. L'Arabie Saoudite pourrait être une destination pour Samba alors que Mohamed Toubache-Ter a lui évoqué le Qatar ou bien les Emirats Arabes Unis. Affaire à suivre...