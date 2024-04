Mercato : Une star du RC Lens à l'OM ? Il lâche sa réponse

Thibault Morlain

Du côté du RC Lens, on tiendrait déjà la première recrue de l'été. En effet, Hervé Koffi devrait rejoindre les Sang et Or et venir ainsi remplacer Brice Samba. L'actuel gardien lensois est annoncé sur le départ. Mais où ira Samba ? Un retour à l'OM serait visiblement d'ores et déjà à exclure pour le portier de 29 ans.

Si Brice Samba garde aujourd'hui les buts du RC Lens, la saison prochaine, c'est Hervé Koffi qui devrait être le titulaire. Actuellement à Charleroi, le Burkinabè aurait bouclé son futur transfert chez les Sang et Or, sous-entendant pas conséquent le futur départ de Samba. De quoi interpeller certains fans de l'OM, pas contre un retour de l'international français.

Mercato - OM : Une fake news éclate pour ce crack de Ligue 1 https://t.co/8xnl9ryRDB pic.twitter.com/n3lqcSXRnu — le10sport (@le10sport) April 16, 2024

« Soyons sérieux »

Recruté par l'OM en 2013, Brice Samba n'a jamais réussi sur la Canebière. Pourrait-il avoir une chance cet été ? Cela ne serait pas au programme. Interrogé sur X concernant une arrivée de Samba à l'OM, Mohamed Toubache-Ter a expliqué : « Samba à l'OM ? Soyons sérieux. C'est pas envisageable ? Pas du tout, pas à ma connaissance ».

