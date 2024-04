Mercato : Une nouvelle star du RC Lens en Arabie Saoudite ?

Thibault Morlain

L'été dernier, le RC Lens avait vu deux de ses stars s'en aller. Ça avait notamment été le cas de Seko Fofana, qui avait cédé aux sirènes de l'Arabie Saoudite en rejoignant Al-Nassr. Et voilà que l'histoire pourrait se répéter chez les Sang et Or puisque dans les prochains mois, un autre cadre de Franck Haise pourrait rejoindre le championnat saoudien.

Alors que le marché des transferts n'est pas encore ouvert, le RC Lens tiendrait déjà sa première recrue pour la saison prochaine. En effet, il a été révélé que la signature d'Hervé Koffi aurait été bouclée. Moyennant un peu plus de 2M€, le gardien burkinabé doit débarquer en provenance de Charleroi.

Mercato - RC Lens : La première recrue de l’été est connue ! https://t.co/WGSfMqY8oR pic.twitter.com/qGKn0f4hBZ — le10sport (@le10sport) April 16, 2024

Koffi in, Samba out ?

Mais quid de Brice Samba avec cette arrivée d'Hervé Koffi ? Alors que l'international français est aujourd'hui le patron du RC Lens, son avenir pourrait visiblement s'écrire alors. Si Brice Samba dispose d'un contrat jusqu'en 2028 chez les Sang et Or, La Dernière Heure annonce qu'il devrait partir au mercato d'été.

L'Angleterre ou l'Arabie Saoudite ?

A 29 ans, Brice Samba pourrait donc s'offrir un nouveau challenge après le RC Lens. Mais où ? Selon les informations du média belge, l'international français pourrait retourner en Angleterre, lui qui a joué à Nottingham Forrest, ou bien s'envoler pour l'Arabie Saoudite, comme Seko Fofana a pu le faire avant lui.