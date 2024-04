Mercato - RC Lens : La première recrue de l’été est connue !

Hugo Chirossel

Après avoir récemment officialisé la prolongation de Facundo Medina jusqu’en juin 2028, le RC Lens semble également avoir avancé sur son mercato estival. En effet, les Sang et Or auraient d’ores et déjà bouclé leur première recrue en la personne d’Hervé Koffi, qui devrait être la doublure de Brice Samba.

Arrivé en 2020 au RC Lens, Facundo Medina ne semble pas avoir envie de quitter le nord de la France. En effet, le défenseur âgé de 24 ans a décidé de prolonger son aventure avec les Sang et Or , qui la semaine dernière ont annoncé sa prolongation jusqu’en juin 2028.

Koffi va débarquer au RC Lens

Dans l’optique de renforcer son effectif, le RC Lens aurait même déjà bouclé le transfert de sa première recrue estivale. D’après les informations de Foot Mercato , les Sang et Or se seraient attaché les services d’un nouveau gardien, qui viendrait en tant que doublure de Brice Samba : Hervé Koffi.

Un transfert de 2,5M€