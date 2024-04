Mercato : Le PSG signe « un super attaquant »

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a recruté deux attaquants lors du dernier mercato : Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Si le premier cité semble exclu des plans de Luis Enrique, le buteur portugais pourrait tirer son épingle du jeu lors de cette fin de saison, mais aussi lors du prochain exercice après le départ de Kylian Mbappé.

Très apprécié de Luis Campos, Gonçalo Ramos a débarqué au PSG l'été dernier. L'ancien buteur de Benfica s'est engagé avec le club parisien jusqu'en juin 2028 pour une somme proche de 65M€. Le joueur souhaite donc s'inscrire dans la durée, même si sa première saison à Paris est éloigné des attentes. Touché par un virus en décembre, Ramos souffre en plus de la concurrence de Kylian Mbappé sur le front de l'attaque.

« Il est dépendant de l'état d'esprit de ceux qui l'entourent »

Rentré en toute fin de rencontre face au FC Barcelone mercredi dernier, Ramos n'a pas eu l'occasion de se montrer. Ancien joueur du PSG, Eric Rabesandratana ne cache pas sa frustration. « J'aurais fait rentrer Ramos plus tôt lors du match aller. Je suis persuadé qu'il peut apporter beaucoup de choses dans la surface, mais encore faudrait-il jouer pour lui. C'est tout le problème aujourd'hui, il est dépendant de l'état d'esprit de ceux qui l'entourent. Et quand tu as Dembélé et surtout Mbappé sur le terrain, force est de constater qu'il n'est pas suffisamment servi » a déclaré l'ancien joueur du PSG à Culture PSG.

L'éclosion de Ramos prévue pour la saison prochaine ?