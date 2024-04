OM : Transfert à 8M€, la justification tombe

Thibault Morlain

Très actif lors du précédent mercato estival, l’OM a notamment pioché au sein de l’effectif de l’Atlético de Madrid. Le club phocéen a récupéré Geoffrey Kondogbia pour renforcer son milieu de terrain. Celui-ci a été recruté pour 8M€ et a ainsi posé ses valises à Marseille. De quoi permettre à Kondogbia de se relancer après des mois compliqués.

Passé par le RC Lens et l’AS Monaco, Geoffrey Kondogbia a fait son grand retour en Ligue 1 l’été dernier. En effet, le milieu de terrain de 31 ans s’est engagé avec l’OM, arrivant en provenance de l’Atlético de Madrid. Un transfert à 8M€ qui a permis à Kondogbia de retrouver le sourire puisque cela n’allait plus chez les Colchoneros.

« Je voulais retrouver quelque chose qui bouillonne en moi »

Pour le CFC , Geoffrey Kondogbia est revenu sur sa décision de signer à l’OM à l’intersaison. L’actuel joueur de Jean-Louis Gasset a alors expliqué : « Je sortais de quatre, cinq mois où j'avais un petit peu moins de temps de jeu, et je voulais retrouver quelque chose qui bouillonne en moi, quelque chose qui me redonne cette envie tous les matins de donner le meilleur de moi-même, cette exigence-là, et je savais que j'allais la retrouver ici, parce que je ne voulais pas m’endormir ».

Kondogbia hallucine à l’OM