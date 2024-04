Il a halluciné après son transfert à l'OM

Jean de Teyssière

Cet été, le mercato marseillais a été très animé avec les arrivées de nombreux joueurs. Iliman Ndiaye, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Geoffrey Kondogbia ont rejoint les rangs marseillais. Si la mayonnaise n'a pas vraiment prise, la qualification pour la Ligue des Champions étant quasiment compromise, Geoffrey Kondogba a fait part de ce qui l'a le plus marqué lorsqu'il est arrivé à l'OM.

À Marseille, la ferveur autour du club de l'OM fait souvent parler. Marseille étant considéré comme étant la ville qui vit le plus pour le football. En effet, chaque recrue marseillaise et chaque nouvel entraîneur semblent être surpris lorsqu'ils découvrent véritablement l'environnement qui entoure l'OM. Avec des hauts et des bas, comme la réunion houleuse de septembre entre les Ultras et la direction marseillaise, qui avait conduit au départ de l'entraîneur d'alors, Marcelino.

«Ce qui m'a fait le plus halluciner à Marseille ? La passion dans la diversité»

Dans une interview accordée au Canal Football Club , Geoffrey Kondogbia est revenu sur son arrivée à l'OM l'été dernir : « Ce qui m'a fait le plus halluciner à Marseille ? La passion dans la diversité, des personnes de tout âge, de toute religion, de toute couleur derrière un seul drapeau. »

«C'est quelque chose que je n'ai vu nulle part ailleurs»