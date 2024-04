Mercato - OM : Cette recrue vide son sac après son transfert

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria a bouclé le transfert de Geoffrey Kondogbia, arrivé en provenance de l'Atlético de Madrid pour une somme proche de 8M€. Interrogé sur son transfert ce dimanche soir, le milieu de terrain de 31 ans a justifié son choix de rejoindre le club marseillais.

A la peine à l'Atlético de Madrid, Geoffrey Kondogbia s'est engagé en faveur de l'OM lors du dernier mercato estival. En effet, le club présidé par Pablo Longoria a été alerté par la situation du milieu de terrain de 31 ans. Et pour boucler la signature de Geoffrey Kondogbia, les hautes sphères marseillaises ont soumise un chèque d'environ 8M€ à l'Atlético de Madrid.

Kondogbia se lâche sur son transfert à l'OM

Sur le point de terminer sa toute première saison avec l'OM, Geoffrey Kondogbia est revenu sur son transfert lors d'un entretien accordé au Canal Football Club . En effet, l'international centrafricain a dévoilé pourquoi il avait décidé de rejoindre le club phocéen lors du dernier mercato estival.

Mercato - PSG : La révélation surprise de Barcelone pour un crack ! https://t.co/i8e3VveU6E pic.twitter.com/4Ox0jvTHhE — le10sport (@le10sport) April 14, 2024

«Je voulais retrouver quelque chose qui bouillonne en moi»