Barcelone a écoeuré le PSG pour ce transfert

Jean de Teyssière

En 2019, l'Ajax Amsterdam réalise un parcours exceptionnel en Ligue des Champions, et forcément, il voit de nombreux jeunes talents de son effectif partir la saison suivante. C'est le cas du métronome néerlandais Frenkie de Jong, qui partira au FC Barcelone l'été suivant, malgré les multiples offensives parisiennes, qui ont bien failli le convaincre de signer dans la capitale.

Les histoires de transferts sont souvent croustillantes et celle concernant le départ de Frenkie de Jong en fait partie. Après avoir explosé aux yeux de l'Europe en 2019, grâce à un parcours dantesque en Ligue des Champions, l'international néerlandais a rejoint le FC Barcelone. Mais plusieurs autres clubs étaient en embuscade, comme le PSG...

Le FC Barcelone réussit le coup de Jong

En 2019, l'exceptionnelle épopée de l'Ajax en Ligue des Champions ne passe pas inaperçue. Composé de jeunes cracks en devenir avec Matthijs de Ligt, Donny van de Beek ou encore Frenkie de Jong, le club basé à Amsterdam terrasse les plus grandes équipes européennes, allant faire la leçon au Real Madrid au Santiago Bernabeu, et à la Juventus Turin en Italie. Peu après cette formidable épopée, stoppée par Tottenham en demi-finale, les trois joueurs néerlandais quittent leur club et filent chacun dans un championnat différent : à la Juventus pour le premier, à Manchester United pour le deuxième et au FC Barcelone pour le troisième...

Le PSG, proche de faire venir de Jong en 2019