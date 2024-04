Un club s'offre à Zinedine Zidane !

Alexis Brunet

Depuis 2021, Zinedine Zidane n'est plus présent sur un banc de touche. Le Français a quitté le Real Madrid, mais il n'a pas réussi à retrouver un projet qui pouvait l'intéresser. Mais cela pourrait changer dès la saison prochaine. En effet, le Bayern Munich serait très intéressé par le champion du monde 1998.

Aussi bien en tant que joueur, ou en tant qu'entraîneur, la carrière de Zinédine Zidane a été couronnée de succès. L'ancien joueur de l'équipe de France a notamment remporté la Coupe du monde en 1998, mais aussi trois Ligues des Champions dans un rôle d'entraîneur au Real Madrid. Un palmarès donc conséquent, mais aujourd'hui, l'ancien milieu de terrain est libre comme l'air.

Zidane n'a plus entraîné depuis 2021

En tant qu'entraîneur, Zinedine Zidane n'a connu que le Real Madrid. Le Français y a fait deux passages, un premier de 2016 à 2018, et un second de 2019 à 2021. Avant cela il avait aussi été l'adjoint de Carlo Ancelotti chez les Madrilènes, mais également coach de l'équipe réserve de la Casa Blanca. Actuellement, Zidane est sans club, et il attend impatiemment son prochain projet.

Le Bayern Munich pense à Zidane