«Une légende» va terminer sa carrière au PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis le départ de Marco Verratti l'été dernier, Marquinhos est désormais le plus ancien du vestiaire parisien. Onze ans après son arrivée, le défenseur brésilien ne semble pas lassé. Considéré comme une légende du PSG par Jean-Marc Pilorget, il pourrait bien terminer sa carrière au sein de la capitale comme l'a laissé entendre son frère ce dimanche.

Aujourd'hui âgé de 29 ans, Marquinhos n'aura connu que trois équipes durant sa carrière. Formé aux Corinthians, le joueur brésilien a très vite rejoint l'AS Roma. Mais après seulement un an, le défenseur a été contacté par le PSG. Arrivé dans la peau d'un parfait inconnu, il a gravi les échelons jusqu'à devenir le véritable capitaine de cette équipe après le départ de Thiago Silva en 2020. Marquinhos impressionne surtout par son longévité. Avec 436 rencontres à son actif, le joueur vient de battre le record légendaire de Jean-Marc Pilorget. Et ce chiffre devrait encore gonfler.

Le frère de Marquinhos annonce la couleur

Car comme l'a annoncé son frère au micro de Téléfoot, Marquinhos pourrait bien terminer sa carrière au PSG. Pour l'instant, son contrat expire en juin 2028. « Où je le vois à l’avenir ? On est là, ça dépend de lui, du club, du président Nasser (Al-Khelaïfi). Mais pour moi, j’espère qu’il restera toute sa carrière ici. Et pour moi, j’espère qu’on fasse toute notre vie ici » a-t-il lâché ce dimanche matin.

« Il aime ce club »