L’OM a choqué avec ce transfert !

Lors du précédent mercato hivernal, l’OM a opéré quelques modifications au sein de son effectif. Ça a notamment été le cas en attaque avec le départ de Vitinha, tandis que Faris Moumbagna a été recruté. Acheté pour 8M€, le Camerounais a donc posé ses valises à Marseille, alors qu’il était peu connu du grand public. Un transfert qui en a alors étonné plus d’un…

Cela fait maintenant que l’OM est à la recherche du « grantatakan » pour le projet McCourt. Et si c’était enfin le cas avec Faris Moumbagna ? Durant le mois de janvier, Pablo Longoria a sorti le chéquier pour faire venir le Camerounais, dépensant alors 8M€ pour recruter Moumbagna en provenance de Bodo/Glimt.

« J’ai été surpris que l’OM mise sur un joueur comme lui »

Alors que Faris Moumbagna a rejoint l’OM, Kaba Diawara n’a pas caché son étonnement devant ce transfert. Pour La Provence , l’ancien Olympien a avoué : « C’est impossible de le juger. Pour tout vous dire, je ne le connaissais pas avant qu’il ne signe à Marseille. J’ai été surpris que l’OM mise sur un joueur comme lui. Après, il faut laisser sa chance au produit ».

« Il va falloir lui laisser du temps »