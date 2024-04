Cette recrue de l'OM annonce du lourd

Amadou Diawara

Opposé à Benfica en quart de finale de la Ligue Europa, l'OM s'est incliné lors du match aller. Alors que les deux clubs se retrouvent ce jeudi soir au stade Vélodrome, Geoffrey Kondogbia a annoncé la couleur. Et le milieu de terrain de l'OM a reconnu qu'il visait le titre européen.

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa, l'OM s'est frotté à Benfica ce jeudi à l'Estádio da Luz. Si le club phocéen a perdu à l'extérieur, il a tout de même limité la casse en réussissant à réduire le score (2-1).

Kondogbia vise le titre en Ligue Europa

Pour le match retour, l'OM va recevoir Benfica au Vélodrome ce jeudi. Lors d'un entretien accordé au Canal Football Club ce dimanche soir, Geoffrey Kondogbia a fait part de ses ambitions XXL en Ligue Europa.

«On joue pour gagner quoi qu'il arrive»