Mercato : Le RC Lens boucle une signature qui va contrarier le PSG

Thibault Morlain

En décembre dernier, il était annoncé que le PSG scrutait du côté du RC Lens pour renforcer son effectif. Outre Kevin Danso, Facundo Medina avait visiblement tapé dans l'oeil du club de la capitale. Il était alors expliqué que l'Argentin était un objectif du PSG pour le mercato estival à venir. Mais voilà que Paris doit faire une croix sur le joueur des Sang Or, lui qui vient de signer un nouveau contrat dans le nord de la France.

Si on parle beaucoup de la succession de Kylian Mbappé au PSG, le mercato estival risque également d'être agité dans les autres secteurs de jeu pour le club de la capitale. Du renfort en défense centrale pourrait débarquer. En ce sens, il avait été révélé en décembre dernier que le PSG avait coché le nom de Facundo Medina. Le fait est que l'avenir de l'Argentin va continuer de s'écrire au RC Lens, où il vient de prolonger son contrat.

Après Mbappé, Thierry Henry se fait interpeller au RC Lens https://t.co/K1unwiKFzW pic.twitter.com/FFYYi1GRSv — le10sport (@le10sport) April 10, 2024

Medina au RC Lens jusqu'en 2028

La belle histoire d'amour entre le RC Lens et Facundo Medina va continuer encore un moment. En effet, ce jeudi, les Sang et Or ont officialisé la prolongation de l'Argentin jusqu'en 2028. « Pas avare d’efforts… et d’attachement au Racing ! Engagé dans sa quatrième saison en Artois, où il a découvert le plus haut niveau français et européen, Facundo Medina prolonge l’aventure. Défenseur costaud, caractériel et habitué au dépassement de fonction, le numéro 14 se projette avec le Racing jusqu’en 2028 ! », peut-on lire dans le communiqué lensois.

« C'est un signe fort de confiance réciproque »