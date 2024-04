PSG : Le transfert de Mbappé les fait rager au Real Madrid

Thibault Morlain

Pour Kylian Mbappé, l’avenir ne s’écrirait plus au PSG, mais visiblement plutôt au Real Madrid. En effet, tous les feux semblent désormais être au vert pour l’arrivée de l’international français chez les Merengue. Le fait est que du côté de la capitale espagnole, l’arrivée de Mbappé ne ferait pas que des heureux. Une situation qui pourrait toutefois rapidement changer…

Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, les chemins étaient appelés à se croiser un jour ou l’autre. On se demandait alors quand cela arriverait et cela serait pour le prochain mercato estival. L’international français est en fin de contrat au PSG et en faisant le choix de ne pas prolonger avec le club de la capitale, Mbappé se dirige donc tout droit vers une arrivée au sein de la Casa Blanca. Le Real Madrid toucherait donc enfin au but avec Kylian Mbappé, mais cela ne serait visiblement pas une bonne nouvelle pour tous.

L’arrivée de Mbappé ne fait pas l’unanimité

Avec Kylian Mbappé, Florentino Pérez, président du Real Madrid, va enfin réaliser son rêve. Mais tous ne seraient pas aussi heureux du transfert de l’actuel joueur du PSG. Sur Twitch , Ramon Alvarez de Mon a assuré : « Sans aucun doute, au Real Madrid, il y a des gens qui ne sont pas contents avec Mbappé, avec tout ce qui s’est passé ».

Mbappé va devoir se racheter !