Mercato - PSG : Le futur crack comme Neymar ?

Alexis Brunet

Depuis l'été dernier, Xavi Simons est prêté par le PSG au RB Leipzig. En Bundesliga, le Néerlandais s'éclate, et empile les buts et les passes décisives. Le milieu de terrain régale également par ses dribbles, mais cela lui vaut quelques problèmes. En effet, comme cela était le cas pour Neymar à Paris, le crack formé au FC Barcelone fait l'objet de nombreuses fautes de la part des joueurs adverses. Son entraîneur a notamment protesté contre cela, en demandant qu'il soit plus protégé.

Le mercato estival du PSG s'annonce très mouvementé. Le club de la capitale va devoir remplacer Kylian Mbappé, qui quittera Paris à l'issue de son contrat, mais il devra aussi prendre une décision au sujet de l'avenir de Xavi Simons. Le Néerlandais est actuellement prêté au RB Leipzig, mais les dirigeants parisiens veulent qu'il revienne cet été. Cela pourrait poser problème, car la formation allemande s'imaginerait bien le garder.

Le cas Simons fait polémique en Allemagne

En 39 matches toutes compétitions confondues, Xavi Simons a déjà inscrit neuf buts et délivré quatorze passes décisives. Il régale donc en Bundesliga, mais ce n'est pas pour ses réalisations qu'il a fait parler de lui ce week-end. En effet, lors du match entre le RB Leipzig et Wolfsburg, le Néerlandais a été accroché par Aster Vranckx, et il est alors tombé au sol. L'arbitre de la rencontre n'a pas hésité, et il a donné un carton jaune à Simons pour simulation. Une décision qui a rendu fou l'entraîneur du milieu de terrain, qui a alors plongé au sol, en forme de protestation. Depuis, le cas du joueur prêté par le PSG fait polémique.

Barcelone - PSG : La grande annonce de Luis Enrique à son vestiaire https://t.co/fZZX0R9c8w pic.twitter.com/uD9qJd6ZE9 — le10sport (@le10sport) April 15, 2024

«Chaque semaine, il y a des problèmes avec Xavi»