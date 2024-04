Mercato - PSG : Voilà la future attaque sans Mbappé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a déjà acté son départ pour la fin de saison, et le club de la capitale se met donc en quête d’un nouveau renfort offensif. La piste Victor Osimhen semble déjà bien engagée, et voilà donc à quoi pourrait bien ressembler l’attaque du PSG la saison prochaine…

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ! L’attaquant de 25 ans a décidé de quitter le Parc des Princes à l’issue de la saison, et devra donc être remplacé par un grand nom dans le secteur offensif. La direction du PSG s’active à cet effet depuis plusieurs semaines, et a peut-être trouvé son bonheur en Serie A.

PSG : Le Real Madrid veut éviter un autre problème à la Mbappé https://t.co/x3EYZnCmhB pic.twitter.com/LPq7rnELmR — le10sport (@le10sport) April 16, 2024

Osimhen vers le PSG ?

Comme l’a révélé le quotidien Il Mattino la semaine dernière, le PSG serait bien parti pour boucler le transfert de Victor Osimhen (25 ans, Naples), et le buteur nigérian débarquerait dans le cadre d’un transfert avoisinant les 130M€ pour remplacer Kylian Mbappé.

Avec Dembélé, Barcola… et Simons ?

Pour épauler Osimhen, le PSG pourrait donc compter sur ses forces vives déjà sous contrat avec Ousmane Dembélé et Bradley Barcola sur les côtés. Et un invité surprise pourrait également faire son apparition : Xavi Simons, le jeune crack néerlandais, actuellement prêté au RB Leipzig et qui est engagé jusqu’en 2027 avec le PSG. Affaire à suivre…