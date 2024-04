Transferts : OM, PSG… Il balance le verdict pour «le nouveau Messi»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien joueur de l'OM, Carlos Mozer a filé un coup de main au club marseillais. Comme indiqué dans les colonnes de L'Equipe, il aurait conseillé le profil d'Estevão Willian à la formation. Mais selon le journaliste Dominique Baillif, la pépite de Palmeiras ne devrait pas rejoindre l'OM. Comparé à Lionel Messi, il serait promis à une équipe plus prestigieuse.

Âgé seulement de 16 ans, Estêvão Willian est déjà présenté comme la future star du football brésilien aux côtés d'Endrick. Dès sa majorité, le crack de Palmeiras est promis à rejoindre un cador européen. Le PSG, le FC Barcelone ou encore Chelsea serait sur ses côtes. Mais ancien joueur de l'OM, Carlos Mozer l'a aussi conseillé à l'OM. « J'ai envoyé un rapport à un collègue de l'OM sur un Brésilien très prometteur (Estevao). Je l'ai fait de façon amicale, car j'aime l'OM, et j'ai envie de revoir ce club en haut de l'affiche » a-t-il confié à L'Equipe.

Le Brésil tient un phénomène

Journaliste, Dominique Baillif a présenté le profil d'Estêvão Willian. « Ce n’est pas un joueur forcément très grand, il n’a que 16 ans mais il est plutôt fluet, il ne fait pas 1m80 (1m76), c’est plus un attaquant de côté, ce n’est pas un vrai ailier de débordement comme peut l’être Vinicius. Il a joué son premier match professionnel et il a même marqué de la tête, il a joué côté droit. Il a aussi souvent évolué en pointe avec les jeunes, A voir comment il va évoluer, quel sera son meilleur poste. En termes de comparaison, pas de niveau mais de style de jeu, c’est plus un Rodrygo du Real Madrid quand il était à Santos. Ce n’est pas un vrai numéro 9 mais il est polyvalent, il peut jouer à plusieurs postes. » a-t-il confié à Football Club Marseille.

« Pour Marseille ce n’est pas possible »