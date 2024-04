Mercato - PSG : «Je vais au Real», un folie annoncée pour Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avant d'officialiser son départ du PSG en fin de saison qui est déjà acté en interne, Kylian Mbappé entend aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Et il se pourrait que l'attaquant français finisse en apothéose avec une possible finale contre... le Real Madrid, son futur club. Daniel Riolo évoque ce scénario de folie pour Mbappé.

Le PSG a validé mardi soir son ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions après avoir éliminé le FC Barcelone, grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé. Le capitaine de l'équipe de France, qui quittera le Parc des Princes au terme de son contrat en juin prochain pour rejoindre le Real Madrid, pourrait donc vivre une dernière saison légendaire avec le PSG.

« Il soulève la coupe et dit "je vais au Real" »

Au micro de l'After Foot sur RMC Sport , Daniel Riolo se projette déjà sur une fin d'histoire complètement folle pour Kylian Mbappé : « Tu imagines une finale PSG- Real Madrid ? Ce serait la finale de Mbappé, il fait le match de sa vie et il bat le Real Madrid. Je signe pour ce scénario. Il soulève la coupe et dit "je vais au Real" », lâche Riolo.

Un dernier obstacle pour le PSG

Mais avant de se projeter sur une éventuelle finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, le PSG devra passer le stade des demi-finales avec une double confrontation à venir contre le Borussia Dortmund (match aller le 1er mai, retour le 6 mai).